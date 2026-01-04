Partiti i saldi 2026 in Italia ecco quali sono le regole del gioco | massima attenzione al prezzo pieno e ai fondi di magazzino

Sono iniziati ieri, sabato 3 gennaio 2026, i saldi in Italia, seguendo le indicazioni delle Regioni. È importante conoscere le regole del mercato, come l’attenzione al prezzo pieno e ai fondi di magazzino, per fare acquisti consapevoli. In questa guida, analizzeremo gli aspetti principali delle nuove normative e come orientarsi nel rispetto delle norme vigenti.

Sono partiti ieri, sabato 3 gennaio 2026, i saldi in Italia. Non si tratta di una data casuale, bensì un risultato degli indirizzi unitari delle Regioni. Parliamo di un meccanismo approvato nel 2011. L'obiettivo degli indirizzi è stato quello di mettere ordine ad una situazione altamente frammentata. Come regola generale, i saldi invernali cominciano il primo giorno feriale che precede l'Epifania, ovvero il 6 gennaio di ogni anno. Se questo giorno cade di lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato. È quanto accaduto proprio nel 2026 appena iniziato.

