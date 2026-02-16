Da laureato non trova lavoro poi si iscrive agli ITS e viene assunto

Mario, laureato in economia, ha avuto difficoltà a trovare un impiego e ha deciso di iscriversi a un corso ITS. Dopo aver completato l’addestramento, è stato subito assunto da un’azienda del settore finanziario. In Piemonte, il 93% dei diplomati ITS riesce a entrare nel mondo del lavoro, una percentuale superiore a quella di molti studi universitari e che mette in evidenza l’efficacia di questi percorsi formativi.

In Piemonte il 93% dei diplomati ITS trova lavoro. Una percentuale che supera quella registrata per molti percorsi universitari e che sta consolidando il ruolo degli Istituti Tecnici Superiori, oggi ITS Academy,come snodo strategico tra formazione e impresa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tfr e Fondo pensioni: cosa cambia per chi viene assunto da luglio 2026 Credeva che il vetro si fosse rotto da solo, poi in casa trova un proiettile. Arrestato un 33enne Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giovani talenti in fuga dalla Calabria, l’Unical prova a invertire la rotta: Si può restare per costruire il futuro · CosenzaChannel.it; Lavoratori ISTAT in agitazione; Rapporto di Genere AlmaLaurea 2026: donne il 60% dei laureati ma -15% di stipendio. Oltre il 95% concentrate in Educazione. Ecco tutti i dati.; Concorso Unico RIPAM Laureati 2026 da 1340 posti - Come superare le prove (Si sta formando la commissione). IL RAGAZZO LAUREATO IN ECONOMIA CHE NON TROVA LAVORO GIA NEL 1986 - facebook.com facebook