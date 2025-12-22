Credeva che il vetro si fosse rotto da solo poi in casa trova un proiettile Arrestato un 33enne
Lo scorso 23 novembre esplose un colpo di arma da fuoco contro la finestra di un’abitazione a San Severino Marche. Per questo un 33enne, già noto alle forze dell’ordine e già detenuto, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di San Severino Marche. Il provvedimento è stato eseguito nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
