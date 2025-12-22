Credeva che il vetro si fosse rotto da solo poi in casa trova un proiettile Arrestato un 33enne

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 23 novembre esplose un colpo di arma da fuoco contro la finestra di un’abitazione a San Severino Marche. Per questo un 33enne, già noto alle forze dell’ordine e già detenuto, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di San Severino Marche. Il provvedimento è stato eseguito nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

credeva che il vetro si fosse rotto da solo poi in casa trova un proiettile arrestato un 33enne

© Anconatoday.it - Credeva che il vetro si fosse rotto da solo, poi in casa trova un proiettile. Arrestato un 33enne

Leggi anche: In azione ladri senza scrupoli. “Quarta volta che entrano in casa mia, hanno rotto anche il vetro antisfondamento”

Leggi anche: Ubriaco sul bus spacca il vetro e poi si scaglia contro un poliziotto: arrestato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.