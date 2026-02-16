Alberto si dimette questa sera durante la quinta puntata di Cuori 3, trasmessa su Rai 1, perché la crisi con Delia si è fatta ormai insormontabile. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra i due personaggi e si concretizza in un gesto improvviso nel corso della puntata. La serie, che ieri ha raggiunto quasi 3 milioni di spettatori, torna in prima serata con un episodio ricco di colpi di scena.

La crisi di Delia e Alberto si fa insanabile nella quinta puntata di Cuori 3, in onda in questo lunedì 16 febbraio 2026 su Rai 1 in prima serata e in streaming su RaiPlay Non si ferma Cuori 3, che dopo aver tenuto compagnia a quasi 3 milioni di spettatori ieri, torna anche stasera su Rai 1 alle 21:30 con la quinta puntata della stagione. Che sarà naturalmente visibile gratuitamente anche in streaming su RaiPlay, sia in contemporanea sia on demand. Perchè la RAI anticiperà il finale di Cuori 3? La sesta e ultima puntata di Cuori 3 sarebbe dovuta andare in onda domenica 22 febbraio ma la RAI ha deciso di anticiparla. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cuori 3 stasera su Rai 1 con la quinta puntata e le dimissioni di Alberto: le anticipazioni

