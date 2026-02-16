Durante la partita Cremonese-Napoli, alcuni tifosi hanno lanciato fumogeni e bersagliato le forze dell'ordine, spingendo le autorità a emettere venti provvedimenti di Daspo. I provvedimenti colpiscono 16 ultras napoletani e 4 sostenitori locali, dopo che si sono verificati scontri e danni alle strutture dello stadio. La polizia ha identificato i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte sul campo.

Cremona, 16 febbraio 2026 – Venti daspo adottati nei confronti di 16 ultras napoletani e 4 cremonesi. I provvedimenti sono arrivati nei giorni scorsi, a seguito dei disordini verificatesi prima dell’incontro di calcio Cremonese–Napoli dello scorso 28 dicembre da parte delle frange ultras napoletane e delle condotte violente poste in essere al termine della gara da un gruppo di supporter cremonesi. Cremonese-Napoli, la guerriglia: 20 Daspo agli ultrà Gli ultrà del Napoli. In particolare, prima dell’inizio del match, una ventina di ultras napoletani erano giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze limitrofe all’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guerriglia ultrà in Cremonese-Napoli: 20 Daspo dopo i disordini

