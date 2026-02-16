Crans-Montana il rapporto che segnalava gravi carenze già nel 2023

Il rapporto pubblicato a inizio 2023 rivela che il Comune di Crans-Montana sapeva già da due anni delle gravi carenze nei servizi pubblici, causa di una serie di problemi che hanno contribuito alla tragedia al Constellation di Capodanno. Quel documento evidenziava criticità come la mancanza di personale e strutture inadeguate, fattori che avevano già sollevato preoccupazioni tra i residenti e gli operatori locali.

Il Comune di Crans Montana era a conoscenza di disfunzioni nei servizi comunali da almeno due anni prima che accadesse la strage di Capodanno al Constellation. È quanto emerge da un audit interno realizzato nel 2023, il quale rivela che in quell'anno il Municipio era stato informato di carenze all'interno dei servizi comunali, in particolare quello incaricato dei controlli antincendio degli esercizi pubblici. Il rapporto, dal titolo Sintesi di un audit sommario sul modo di funzionamento del Comune di Crans-Montana in termini di management, organizzazione e comunicazione, è datato 31 agosto 2023.