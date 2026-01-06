La sicurezza costa Bartalini titolare della Fox e le carenze nel rogo di Crans Montana

La tragedia di Crans Montana evidenzia importanti carenze nella sicurezza, sia a livello strutturale che nella gestione delle emergenze. Bartalini, titolare della Fox, analizza le criticità emerse e riflette sull’importanza di investimenti adeguati per prevenire simili incidenti. Un approfondimento necessario per comprendere le responsabilità e le misure da adottare per migliorare la sicurezza in situazioni di rischio.

La terribile tragedia di Crans Montana mette in evidenza numerose lacune in materia di sicurezza sia in campo strutturale che nella gestione di una possibile emergenza. "Purtroppo troppo spesso si ragiona secondo il principio “tanto che vuoi che succeda, sono anni che ormai si fa così e non è mai successo nulla”. Questo perché alcuni gestori di locali vedono la sicurezza più come un costo che come una imprescindibile necessità". Così Gianluca Bartalini, senior security manager, vicepresidente nazionale Federpol e direttore della Fox Security di Lucca, che si occupa di sicurezza da più di 30 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La sicurezza costa“. Bartalini, titolare della Fox e le carenze nel rogo di Crans Montana Leggi anche: Rogo di Crans Montana, Luigi Ciatti: “La sicurezza è indispensabile”. Lutto cittadino a Scandicci Leggi anche: Rogo Crans-Montana, si indaga su gestione e sicurezza «low cost» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “La sicurezza costa“. Bartalini, titolare della Fox e le carenze nel rogo di Crans Montana. «La sicurezza costa». Bartalini, titolare della Fox e le carenze nel rogo di Crans Montana - “Da noi norme più rigide e preparazione, ma c’è chi pensa a risparmiare. msn.com

