Costa Viola brand di sistema turistico di destinazione con il progetto dei consiglieri di FI

I consiglieri di Forza Italia di Bagnara Calabra, Scilla e Villa San Giovanni hanno avviato i lavori preparatori per il sistema turistico di destinazione Costa Viola, con l’obiettivo di promuovere il turismo e creare nuovi posti di lavoro. Mario Romeo, Carmen Santagati e Marco Santoro hanno spiegato che il progetto mira a valorizzare le bellezze locali attraverso iniziative concrete, coinvolgendo operatori e cittadini. La prima fase prevede incontri sul territorio per definire le priorità e raccogliere idee.

Iniziativa congiunta dei capigruppo azzurri di Scilla, Bagnara e Villa San Giovanni per lanciare un nuovo modello di organizzazione e gestione integrata del turismo dell'intera area mare-monti In una nota congiunta, i consiglieri illustrano un nuovo modello di organizzazione e gestione integrata della destinazione turistica dell'intera area mare-monti. L'iniziativa nasce da un dialogo costante finalizzato alla costruzione di una governance territoriale stabile pubblico-privata, coerente con il modello nazionale dei sistemi turistici di destinazione e con il quadro normativo di riferimento, nonché con la disciplina regionale sui distretti turistici della Regione Calabria.