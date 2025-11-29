Nelle chat dei genitori no vax tra richieste di falsi certificati ai medici e dritte per aggirare l'obbligo vaccinale

Le community online dedicate alla genitorialità, nate per offrire sostegno soprattutto alle neomamme, stanno diventando terreno fertile per la propaganda novax e la disinformazione sui vaccini pediatrici. Una deriva che rischia di minare il lavoro di associazioni, pediatri e centri vaccinali, alimentando paura, confusione e richieste di esenzioni o certificazioni false. 🔗 Leggi su Fanpage.it

