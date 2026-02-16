La curcuma, una spezia amata in cucina, si rivela anche un rimedio naturale per la pelle. Recenti studi dimostrano che applicarla può ridurre le infiammazioni e migliorare l’aspetto della pelle opaca e stanca. Molti appassionati di bellezza la usano in maschere fatte in casa, trovando risultati visibili in pochi giorni.

Le proprietà della curcuma per la pelle Diffusa soprattutto in India e nel Sud Est Asiatico, la curcuma si ottiene dall'essiccazione e macinatura della radice della Curcuma Longa, una pianta dalle foglie lunghe e grandi fiori rosa. Chiamata anche zafferano delle Indie, questa spezia è caratterizzata da un colore arancione intenso dovuto alla presenza di curcumina, una sostanza ricca di polifenoli dalle proprietà antifiammatorie e antiossidanti. Due azioni che riparano le cellule ed evitano che vengano danneggiate dal passare del tempo e dai danni causati dall'avanzare dell'età. A questo si aggiungono vitamina C e niacina, due elementi che non solo migliorano il tono della pelle, ma illuminano e rendono l’incarnato uniforme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosa fa la curcuma alla pelle? I benefici e la skincare da provare

