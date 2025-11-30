Il giorno dell’annuncio è arrivato. Oggi 30 novembre, al Tg1 delle 13.30, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti ha rivelato i trenta big che si contenderanno il leone d’oro in riviera dal 24 al 28 febbraio prossimo. Tra ritorni e debutti di artisti già affermati, anche altri per cui il teatro Ariston potrebbe essere una rampa di lancio per farsi conoscere dal pubblico generalista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026 e la domanda legittima "ma chi sono questi tra i Big?": guida pratica per non arrivare impreparati su Bambole di Pezza, Eddie Rock e Colombre