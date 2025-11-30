Sanremo 2026 e la domanda legittima ma chi sono questi tra i Big? | guida pratica per non arrivare impreparati su Bambole di Pezza Eddie Rock e Colombre
Il giorno dell’annuncio è arrivato. Oggi 30 novembre, al Tg1 delle 13.30, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti ha rivelato i trenta big che si contenderanno il leone d’oro in riviera dal 24 al 28 febbraio prossimo. Tra ritorni e debutti di artisti già affermati, anche altri per cui il teatro Ariston potrebbe essere una rampa di lancio per farsi conoscere dal pubblico generalista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
La domanda è: cosa è successo? Praticamente un Sanremo senza big. Nemmeno le liste peggiori che giravano erano così deboli. Mi auguro ci siano belle canzoni e la capacità di bilanciare con lo spettacolo. #sanremo2026 Vai su X
La domanda è lecita: Alessandra Amoroso sarà nel cast di Sanremo? Quest’anno per la prima volta in 17 anni non c’è il suo nome in nessuna delle famose liste “Toto Nomi”, ma noi vogliamo sapere cosa ne pensa la #BigFamily Vi aspettiamo nei commen - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, riflessioni sul cast: un Festival senza i grandi nomi? - E forse, proprio questa imprevedibilità potrebbe rivelarsi la carta vincente di Carlo ... Come scrive lifestyleblog.it
Sanremo 2026, i cantanti in gara: la lista dei Big, da Patty Pravo e Chiello a Tommaso Paradiso, Arisa e Fulminacci - Festival di Sanremo 2026: l'elenco dei Big annunciato da Carlo Conti alle 13. Da corriere.it
Sanremo 2026, Carlo Conti: “26 Big sono pochi, punto ai 28. L’annuncio spero il 23 novembre” - A rivelarlo è il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che, rispondendo alla domanda dei ... Secondo quotidiano.net