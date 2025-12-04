Pattinaggio artistico | Conti-Macii sfiorano il primato nello short alle Finali Grand Prix! Record personale

Nel momento più tensivo, si alza il livello. Perché i grandi fanno questo. E Sara Conti-Niccolò Macii sono davvero grandi. La coppia azzurra ha infatti conquistato una preziosissima seconda posizione al termine dello short program valido per le Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in programma sul ghiaccio di Nagoya strappando per l’occasione il nuovo primato personale, ben al di là dei 75 punti. In una gara ad altissima pressione i due atleti allenati da Barbara Luoni, penultimi ad entrare in pista, hanno messo sul piatto continuità di rendimento e qualità, lasciando poco o niente sul piatto, anzi eseguendo alcune difficoltà come probabilmente mai avevano fatto fino a questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

