Concorso PNRR3 docenti secondaria proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO

Il concorso PNRR3 per i docenti della secondaria, indetto con DDG n. 29392025, ha visto l’inizio delle prove orali, dopo che le commissioni sono state costituite e sono state estratte le lettere di convocazione. In alcune regioni, i candidati hanno già sostenuto le prime sessioni, mentre in altre si stanno ancora preparando. Le prove pratiche, invece, continuano in diverse scuole, con alcune classi che hanno già completato le simulazioni.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera [AGGIORNATO] Concorso docenti PNRR3: la prova orale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domanda; Concorso docenti PNRR3: prova pratica va svolta in anonimato oppure no? Cosa dice la giurisprudenza; Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]. Concorsi docenti PNRR3, ISTRUZIONI presentazione titoli (non autocertificabili). Valgono solo quelli dichiarati nella domandaConcorsi DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria: sono in corso le prove orali. Le istruzioni per la presentazione dei titoli non autocertificabili. orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riservaI docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 ... orizzontescuola.it Concorsi Pnrr 3 Ultimo Concorso Scuola PNRR3 2026 Prova Orale Sostegno Concorso Sostegno Pnrr3 concorso scuola sempre attivi sempre chat sempre tracce nuove dalle sedi prova orale correggiamo i ppt ed assistenza h24 [www.origineconcorsi.it/uda]( - facebook.com facebook