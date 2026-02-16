La Russia acquista notizie nel Sud del mondo, spendendo fino a 10.000 dollari per un articolo sulla Libia. La causa è il desiderio di influenzare le narrative locali, come dimostra il fatto che un pezzo in Senegal costa circa 700 dollari, mentre in Argentina si arriva a 2.500. In alcuni casi, le somme sono così alte da mettere in discussione la neutralità delle fonti giornalistiche.

Settecento dollari per un articolo in Senegal, 2.500 in Argentina, fino a 10.000 per un pezzo sulla Libia. Sono le cifre che emergono dai documenti interni di una vasta rete di disinformazione russa, la cui esistenza e portata sono state rivelate da un’inchiesta internazionale coordinata da Forbidden Stories. Settantasei documenti riservati, per un totale di 1.431 pagine, inviati anonimamente alla testata panafricana The Continent e analizzati da un consorzio di media investigativi, svelano i meccanismi di quella che internamente viene chiamata semplicemente «the Company»: una rete di quasi cento operativi che orchestrano campagne di influenza in oltre trenta Paesi del Sud globale, dall’Africa subsahariana all’America Latina, passando per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Con settecento dollari ad articolo, la Russia compra l’informazione nel Sud globale

L’attenzione del pubblico italiano rimane concentrata sul Sei Nazioni, anche se le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano.

Vladimir Putin conferma che nel 2025 la Russia ha venduto armamenti per oltre 15 miliardi di dollari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.