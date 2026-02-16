Con settecento dollari ad articolo la Russia compra l’informazione nel Sud globale
La Russia acquista notizie nel Sud del mondo, spendendo fino a 10.000 dollari per un articolo sulla Libia. La causa è il desiderio di influenzare le narrative locali, come dimostra il fatto che un pezzo in Senegal costa circa 700 dollari, mentre in Argentina si arriva a 2.500. In alcuni casi, le somme sono così alte da mettere in discussione la neutralità delle fonti giornalistiche.
Settecento dollari per un articolo in Senegal, 2.500 in Argentina, fino a 10.000 per un pezzo sulla Libia. Sono le cifre che emergono dai documenti interni di una vasta rete di disinformazione russa, la cui esistenza e portata sono state rivelate da un’inchiesta internazionale coordinata da Forbidden Stories. Settantasei documenti riservati, per un totale di 1.431 pagine, inviati anonimamente alla testata panafricana The Continent e analizzati da un consorzio di media investigativi, svelano i meccanismi di quella che internamente viene chiamata semplicemente «the Company»: una rete di quasi cento operativi che orchestrano campagne di influenza in oltre trenta Paesi del Sud globale, dall’Africa subsahariana all’America Latina, passando per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Me lo puoi trascrivere in maniere diversa, in 350 parole, dividendomi l’articolo in introduzione, paragrafo 1 e paragrafo 2, dandomi ad entrambi un titolo oltre che all’articolo stesso? Grazie
L’attenzione del pubblico italiano rimane concentrata sul Sei Nazioni, anche se le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano.
Putin: “Nel 2025 la Russia ha esportato armamenti per 15 miliardi di dollari”
Vladimir Putin conferma che nel 2025 la Russia ha venduto armamenti per oltre 15 miliardi di dollari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Guerre ibride Con settecento dollari ad articolo, la Russia compra l’informazione nel Sud globale; AMD Rallied 8% on AI Chip Bets: Why the Stock Could Reach $700 in 2026; Prosegue il criptoinverno del Bitcoin che scende fino a 66.700 dollari; La leggenda di Star Wars Mark Hamill criticata dai fan che affermano di estorsione ai follower con un prezzo di autografi di 700 dollari.
Russia: «Pace solo se Kiev decide», parla il Cremlino facebook