Nobiletti trascina Graziamaria Starace a Bari | l' assessora al Turismo di Vieste eletta consigliera regionale

Graziamaria Starace, assessore al Turismo di Vieste, sorprende tutti e a poche schede da scrutinare, con oltre 7mila preferenze (dato parziale), vola a Bari grazie al supporto del sindaco della città del faro e presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti. I più accreditati Tommaso Sgarro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Nobiletti trascina Graziamaria Starace a Bari: l'assessora al Turismo di Vieste eletta consigliera regionale

