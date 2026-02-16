Comprare casa per gli over 64 | trilocale il più scelto importanza alla classe energetica

L’acquisto di una casa da parte di persone over 64 è aumentato, perché cercano un appartamento comodo e efficiente dal punto di vista energetico. In particolare, molti preferiscono un trilocale, che offre spazio sufficiente senza essere troppo grande da gestire. Recentemente, una ricerca ha mostrato che questa fascia di età si concentra soprattutto su immobili con ottime certificazioni energetiche, per risparmiare sulle spese di riscaldamento e raffreddamento.

Il mercato immobiliare italiano registra una presenza sempre più significativa di acquirenti over 64. Secondo l'analisi Isem 2025 del Gruppo Tecnocasa, la fascia di età oltre i 64 anni rappresenta l'11,6% delle compravendite complessive realizzate attraverso le agenzie del network. Un dato che conferma come la casa continui a essere un punto di riferimento anche dopo il pensionamento, sia come abitazione principale sia come investimento o soluzione per il tempo libero. Perché gli over 64 comprano casa. La motivazione principale che spinge gli over 64 all'acquisto è l' abitazione principale. Una parte consistente di compravendite riguarda infatti chi decide di cambiare casa per esigenze diverse rispetto al passato: immobili più piccoli, meglio serviti o situati in zone più centrali e comode.