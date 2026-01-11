Lorenzo Musetti fresco numero cinque al mondo esce sconfitto dalla finale di Hong Kong La sua Carrara lo acclama
Lorenzo Musetti, attualmente al quinto posto nel ranking mondiale, ha concluso la finale di Hong Kong con una sconfitta. La sua città natale, Carrara, lo ha seguito con affetto e orgoglio, nonostante l’esito della partita. A 23 anni, Musetti continua a mostrare il suo valore nel circuito ATP, anche se questa volta non è riuscito a ottenere il quarto titolo della sua carriera. La determinazione e il talento restano i suoi punti di forza.
Carrara, 11 gennaio 2026 – Una finale che lascia l'amaro in bocca sia a Lorenzo Musetti che ai carraresi, quella che si è appena conclusa ad Hong Kond, dove il ventitreenne, fresco della conquista della quinta posizione nella classifica del tennis mondiale, non è riuscito a ottenere il suo quarto titolo Atp in carriera, dopo i successi ottenuti nel 2022 ad Amburgo e Napoli. Il giovane tennista apuano dopo aver battuto in semifinale il russo Andrey Rublev, si è arreso in due set per 6-7 al tie-break e 3-6, al russo kazako Aleksandr Bublik, numero undici al mondo. Nonostante ciò Musetti può ritenersi soddisfatto, perché la vittoria di ieri gli consente di essere insieme a Jannik Sinner e Adriano Panatta, tra i tre italiani a riuscire nell'impresa di entrare nei primi cinque al mondo da quando l'Atp ha introdotto il ranking computerizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
