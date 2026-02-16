Come sta Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale La foto con il figlio condivisa dalla fidanzata

Fabrizio Corona ha lasciato l'ospedale dopo essere stato ricoverato a causa di problemi di salute improvvisi. La sua fidanzata ha condiviso sui social una foto in cui si vede l’ex paparazzo dei vip sdraiato su un lettino, con gli elettrodi dell’elettrocardiogramma ben visibili. La scena si è diffusa rapidamente online, attirando l’attenzione dei fan.

Fabrizio Corona è stato dimesso dall'ospedale. Hanno fatto il giro del web le immagini dell'ex paparazzo dei vip sdraiato su un lettino ospedaliero con gli elettrodi per l'elettrocardiogramma ben in vista. Corona sarebbe stato ricoverato per tre giorni al Fatebenefratelli di Milano per un'infezione grave, per la quale saranno previsti altri accertamenti. È poi ancora Fanpage a rivelare che questa sera, 16 febbraio, Corona parteciperà a un evento a Napoli. Intanto, a far sapere che Fabrizio sta bene, è la compagna Sara Barbieri. Su Instagram, nelle sue storie, Barbieri ha condiviso una foto di Corona con in braccio il figlio Thiago.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale, dove era stato ricoverato a causa di un problema di salute.

Fabrizio Corona, dopo essere stato ricoverato in cardiologia, annuncia sui social che domani farà delle rivelazioni ai suoi follower.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.