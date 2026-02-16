Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Doha con il forfait di Bublik | i prossimi avversari

Jannik Sinner si prepara a sfidare Alexei Popyrin agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha, dopo che Bublik si è ritirato a causa di un infortunio, modificando così il quadro del torneo. Sinner ha vinto il suo primo match e si è guadagnato il pass per il prossimo turno, che si disputerà mercoledì 18 febbraio. La sua avversaria sarà ora l’australiano, che ha battuto un altro avversario nel turno precedente.

Jannik Sinner ha superato il primo turno dell'ATP 500 di Doha, in Qatar, e si è qualificato per gli ottavi di finale, in programma tutti mercoledì 18 febbraio (la finale è prevista sabato 21, quindi da mercoledì si disputerà un turno al giorno), dove affronterà l'australiano Alexei Popyrin. In caso di ulteriore successo, poi, l'azzurro nei quarti di finale potrebbe ritrovarsi di fronte il ceco Jakub Menšík, numero 6 del seeding, il quale prima però dovrà superare uno tra il cinese Zhang Zhizhen ed il qualificato spagnolo Roberto Carballés Baena, che si affronteranno domani. Qualora Sinner dovesse approdare al penultimo atto, non si ritroverà a sfidare il kazako Alexander Bublik, numero 3 del seeding, che ha dato forfait a tabellone compilato, ed al posto del quale è stato ripescato come lucky loser il francese Quentin Halys: potrebbe essere un altro ceco, Ji?í Lehe?ka, testa di serie numero 8, il possibile avversario dell'azzurro.