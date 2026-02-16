Ciuffenna secondo lotto in fase di conclusione

Arezzo, 16 febbraio 2026 – A Ciuffenna, i lavori del secondo lotto stanno per finire, perché si sono superati gli ultimi ostacoli tecnici. La strada principale del paese sta tornando percorribile, dopo mesi di chiusura causata dai lavori di sicurezza.

Arezzo, 16 febbraio 2026 –  . Verso il completamento dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico. È in fase di conclusione il secondo lotto dei lavori lungo il torrente Ciuffenna, intervento strategico inserito nel programma di riduzione del rischio idraulico a tutela del capoluogo. L’opera interessa il tratto compreso tra la zona stadio e la rotatoria di Paperina e consentirà di ridurre il rischio idraulico nell’abitato anche rispetto alla cosiddetta piena duecentennale, evento meteorico preso a riferimento per la messa in sicurezza idraulica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

