Gaza Netanyahu | Quasi alla conclusione della prima fase

“Siamo a un passo dalla conclusione della prima fase, ci siamo quasi”. Da Gerusalemme il premier Netanyahu parla del piano in 20 punti su Gaza promosso da Trump. La fase due è vicina, dice il primo ministro, e inizierà dopo che Hamas avrà riconsegnato i resti di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio morto, ancora nella Striscia. Con l'avanzamento della road map sono previsti la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo degli islamisti. Come scritto nella risoluzione 2803 dell’Onu votata a metà novembre, si attende l’istituzione di una forza internazionale di stabilizzazione da dispiegare in quelle aree dove ora si trova l’esercito israeliano (che ad oggi controlla il 53% di Gaza). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

