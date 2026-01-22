Chiara Nasti la casa nel quartiere di lusso a Roma | la vasca in camera il biliardino nel salotto total black la porta a specchio la collezione di pupazzi da migliaia di euro

Chiara Nasti, influencer italiana, vive in una residenza nel quartiere di lusso di Roma. La casa si distingue per dettagli come la vasca in camera, il biliardino nel salotto total black e una porta a specchio. A soli 15 anni ha aperto il suo primo blog, iniziando a condividere la sua passione per la moda. Nel tempo, è diventata una delle figure più seguite tra le giovani generazioni.

A soli 15 anni Chiara Nasti apre il suo blog. Appassionata di moda, diventa in poco tempo una delle influencer più seguite dalle giovani ragazze. Oggi, giovedì 22 gennaio, di anni ne compie 28. E, adesso, di follower ne conta due milioni (solo su Instagram). Ma è anche mamma di due figli, Theo e Dea, e moglie del calciatore Mattia Zaccagni. Ed è con loro che vive in una lussuosa casa in un quartiere di Roma rinomato per essere una delle zone più esclusive della Capitale. Chi è Nata a Napoli nel 1998, Chiara Nasti entra nel mondo della moda fondando, da adolescente, il suo blog. Grazie a collaborazioni con grandi marchi come Armani e Trussardi e a una forte presenza su Instagram, si afferma in poco tempo come una delle influencer più seguite. 🔗 Leggi su Leggo.it

