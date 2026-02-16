Chi sono i 300 politici e vip che compaiono negli Epstein files | la lista del Dipartimento di Giustizia Usa

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una lista con più di 300 nomi di politici e vip collegati ai file su Jeffrey Epstein, il finanziere morto in cella nel 2019. Tra i nomi ci sono personaggi noti nel mondo dello spettacolo, della politica e degli affari, alcuni dei quali sono stati coinvolti in incontri sospetti con Epstein. La lista include anche dettagli sui rapporti tra queste persone e il finanziere, alimentando le ipotesi di una rete di collegamenti nascosti.

Diffusa una lista di oltre 300 nomi citati nei file su Jeffrey Epstein, il finanziere suicidatosi in carcere nel 2019 e accusato di traffico sessuale di minori. Ci sono politici, Donald Trump e Bill Clinton, e star come Beyoncé e Woody Allen. Ma anche icone morte decenni fa, come la principessa Diana e Michael Jackson. Paolo Zampolli, 55 anni, meno di un anno fa è stato nominato da Trump "inviato speciale in Italia". Il suo nome compare in 18 fascicoli degli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia USA. BREAKING Il Dipartimento di Giustizia USA ha rilasciato un vasto nuovo corpus sul caso Epstein: +3 mln pagine, +2.000 video e ~180.000 immagini, ora sono pubblici #EpsteinFiles Documenti menzionano Trump, accuse di violenza e corrispondenz