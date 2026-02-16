Chi scoprì davvero la tomba del leggendario faraone Tutankhamon?

Nel 1922, l’archeologo britannico Howard Carter trovò la tomba di Tutankhamon in Egitto, spinto dalla curiosità di esplorare il sito di una necropoli ancora in gran parte intatta. La scoperta si ebbe dopo mesi di ricerca e scavature nel Valle dei Re, quando Carter notò un’apertura nascosta tra le rocce, che portò alla scoperta di un tesoro di oggetti preziosi e mummie.

Nel 1922, il mondo assistette a una delle più grandi scoperte archeologiche della storia: la tomba del faraone Tutankhamon. Rimasta nascosta per oltre tre millenni nella Valle dei Re, la sua entrata fu finalmente riportata alla luce grazie alla determinazione dell' archeologo britannico Howard Carter. Tuttavia, una leggenda racconta che il primo a notare i gradini che conducevano alla sepoltura fu un giovane ragazzo egiziano di nome Hussein Abdel Rasoul, mentre scavava per posizionare delle anfore d'acqua. Indipendentemente da chi l'abbia individuata per primo, l'apertura della tomba di Tutankhamon cambiò per sempre la nostra comprensione dell'antico Egitto.