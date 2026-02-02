Questa sera torna “Chi vuol essere milionario” con una versione rivisitata chiamata “Il Torneo”. È la prima puntata di questa nuova formula, e Gerry Scotti riprende in mano la conduzione. La trasmissione propone alcuni cambiamenti, ma resta sempre il classico quiz a cui il pubblico è abituato. Tra i concorrenti, Luigi si fa notare per il suo atteggiamento sicuro e un po’ spocchioso. La serata si annuncia interessante, con alcune risposte che faranno discutere.

Per Chi vuol essere milionario, seppur nella sua rinnovata versione che prende il nome de Il Torneo, si tratta della puntata numero 1.699. Sono più di vent’anni, infatti, che il gioco che un tempo si chiamava Chi vuol essere miliardario tiene incollati allo schermo migliaia di italiani. Il tempo passa e c’è bisogno di adeguarvisi, nella serata del 1° febbraio 2026, lo storico conduttore Gerry Scotti annuncia cambiamenti sostanziali e i concorrenti si trovano ad affrontare nuove difficoltà, ma anche ad ambire a premi ancor più ricchi. Nuove domande e nuovi premi. Era ora! Voto: 10. La televisione ha i propri tempi e capita frequentemente di vedere in onda trasmissioni registrate anche parecchi mesi prima – ha fatto storia il concerto natalizio de Il Volo girato in piena estate, col pubblico costretto a sudare dentro cappotti fuori stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle 1 febbraio: Gerry Scotti rinnova tutto (8), Luigi e la spocchia irresistibile (9)

Approfondimenti su Chi vuol essere milionario

Il 4 gennaio, “Chi vuol essere milionario” ha visto Gerry Scotti appassionato, ma il programma è stato interrotto prematuramente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chi vuol essere milionario

Argomenti discussi: Chi vuol essere milionario: La scalata al milione di Giulio Video; Chi vuol essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni dell’1 febbraio; Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Riccardo: maxi-vincita e flop storico al Torneo; Piacenza ancora protagonista a Canale 5: Riccardo Bassi vince 150mila euro.

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Riccardo: maxi-vincita e flop storico al TorneoSerata da record (negativo) a Chi vuol essere milionario – Il torneo: Riccardo stravince e incassa una cifra faraonica: scopri di più. libero.it

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Luigi: l'intervento (decisivo) di Gerry Scotti e della moglieChi vuol essere milionario, chi ha vinto la settima puntata del 18 gennaio e quanto ha incassato: flop inatteso della concorrente favorita. libero.it

«Finalmente i concorrenti potranno portare a casa la somma esatta che vincono, senza più sorprese»: così Gerry Scotti ha catalizzato l’attenzione durante La ruota della fortuna, svelando una novità che ha subito fatto parlare tutti. A partire dal 1 febbraio 2026, - facebook.com facebook

Amatissima dal pubblico de La Ruota della Fortuna, Samira Lui si racconta: il successo accanto a Gerry Scotti, l’infanzia in Friuli, il sogno dello spettacolo coltivato da bambina e l’amore che la accompagna da otto anni x.com