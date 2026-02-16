Chi finanzia il Comitato per il No? Botta e risposta Ministero-Anm

Il Ministero della Giustizia ha accusato l’Associazione Nazionale Magistrati di finanziare il Comitato 'Giusto dire NO', che si oppone alla riforma della giustizia. La polemica nasce dopo che l’ANM ha pubblicamente sostenuto il referendum, suscitando dubbi su possibili fonti di finanziamento esterne. Nei giorni scorsi, il Ministero ha chiesto chiarimenti sui fondi usati dal comitato, evidenziando la mancanza di trasparenza. L’ANM, da parte sua, ha respinto le accuse, affermando che le sue attività sono completamente legali e trasparenti. La discussione si concentra sui finanzi

AGI - Botta e risposta tra il  Ministero della Giustizia  e l' Associazione Nazionale Magistrati  (ANM) sugli eventuali  finanziamenti  al Comitato 'Giusto dire NO' promosso dal sindacato delle toghe in vista del  referendum del 22-23 marzo  sulla  riforma della giustizia. "Sottopongo alle vostre valutazioni l'opportunità di rendere noto alla collettività, nell'ottica di una piena  trasparenza, gli eventuali finanziamenti ricevuti dal  Comitato 'Giusto dire NO'  da parte di  privati cittadini ", si legge in un documento firmato dalla capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia  Giusi Bartolozzi  e indirizzato al presidente dell'ANM  Cesare Parodi, nel quale si afferma che "è pervenuto al Ministero un  atto di sindacato ispettivo  con il quale il parlamentare interrogante riferisce che il segretario generale dell'ANM avrebbe dichiarato che il 'Comitato Giusto dire NO' promosso dall'ANM ha raccolto  contributi da migliaia di cittadini  che hanno aderito liberamente con una  donazione volontaria. 🔗 Leggi su Agi.it

