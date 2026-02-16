Federica Brignone dall’Oro al gossip | chi è e cosa fa il nuovo fidanzato James Mbaye

Da caffeinamagazine.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone, famosa atleta italiana, si trova al centro dell’attenzione dopo aver iniziato una relazione con James Mbaye, un imprenditore senegalese. La loro storia è diventata popolare sui social, dove i fan hanno scoperto che si frequentano da alcune settimane. James si occupa di tecnologia e ha una forte passione per l’arte, tanto da aver aperto una galleria a Milano. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche, suscitando curiosità tra gli appassionati di sport e gossip.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno regalando all’Italia giornate destinate a entrare nella storia dello sport azzurro. Tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è Federica Brignone, capace di conquistare due epiche medaglie d’oro e di accendere l’entusiasmo del pubblico con discese impeccabili e cariche di determinazione. La campionessa valdostana ha saputo imporsi con classe e freddezza, trasformando ogni manche in una dimostrazione di talento e maturità agonistica. Il primo trionfo ha acceso l’Olympia delle Tofane, il secondo – arrivato nel gigante – ha definitivamente consacrato la sua Olimpiade.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Il fidanzato di Federica Brignone è James Mbaye. Ora è un modello, ma prima giocava a basket a Firenze

“Chi è Alessandro e cosa fa”. Andrea Delogu, dopo il bacio, fuori tutto sul nuovo fidanzato

Andrea Delogu continua a essere al centro dell’attenzione, tra gossip e curiosità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: FEDERICA BRIGNONE INFINITA! ORO IN SUPERG A CORTINA, DALL’INFORTUNIO ALLA GLORIA IMMENSA; Federica Brignone: dall’infortunio all’oro olimpico a Milano Cortina. Poi un film e il brand La Tigre; Le tappe del rientro di Federica Brignone, dall’infortunio al doppio oro in superG e gigante; Dall’inferno all’oro, l’odissea di Brignone: l’infortunio, la riabilitazione e il….

federica brignone dall oroFederica Brignone, l'inchino delle rivali: chi è la leggenda azzurra oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Federica Brignone vince l’oro nel gigante alle Olimpiadi Milano-Cortina, le avversarie si inchinano a lei in un gesto di rispetto storico. alfemminile.com

Federica Brignone dall’infortunio ai due ori olimpici: È un sogno inimmaginabileL'infortunio dello scorso aprile è ormai acqua passata per Federica Brignone, che in questa edizione dell'Olimpiade ha vinto due ori, entrando così nella storia dello sci azzurro. I 10 mesi di stop no ... ildigitale.it