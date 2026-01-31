Affari tuoi la partita di Johara è un disastro | rifiuta 22mila euro poi il colpo di scena finale con il pacco nero

Durante la puntata di sabato 31 gennaio di Affari tuoi, Johara, una concorrente della Valle d'Aosta, ha fatto parlare di sé per tutto tranne che per la vincita. Ha rifiutato 22mila euro senza pensarci due volte, lasciando i giudici e il pubblico senza parole. Poi, nel finale, è arrivato il colpo di scena: un pacco nero misterioso che ha cambiato tutto. La sua partita si è conclusa in modo disastroso, lasciando tutti a chiedersi cosa avesse in mente.

La puntata di Affari tuoi di sabato 31 gennaio. Nel programma condotto da Stefano De Martino, ha giocato Johara dalla regione Valle d'Aosta. Una partita sfortunata che ha visto uscire di scena tutti i pacchi rossi. Sembrava una follia rifiutare i 22mila euro offerti dal Dottore, poi il colpo di scena finale.

