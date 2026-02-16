Catanzaro | Forza Italia attacca il piano centro storico solo promesse e distrazione dall’incapacità amministrativa

Forza Italia critica il piano di rilancio del centro storico di Catanzaro, accusando l’amministrazione di promettere molto e non realizzare nulla. La formazione politica sostiene che le iniziative finora annunciate siano solo tentativi di distrarre i cittadini dai problemi concreti della città. Per esempio, l’opposizione segnala come i lavori promessi siano ancora in fase di stallo, mentre i residenti continuano a lamentare la mancanza di interventi efficaci.

Catanzaro, la Critica di Forza Italia al Piano di Rilancio del Centro Storico: "Un'Amministrazione che Distrae". Catanzaro è al centro di un acceso dibattito politico. Il consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Passafaro, ha definito "un'arma di distrazione" il piano di rilancio del centro storico annunciato dalla consigliera Palaia, accusando l'amministrazione Fiorita di una cronica incapacità di tradurre le promesse in risultati concreti e di operare principalmente in ottica elettorale. La polemica si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione tra i cittadini e a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali.