Catania rende omaggio a Orazio Russo l’ultimo saluto oggi in Cattedrale

Orazio Russo è morto e la città di Catania gli dedica un ultimo saluto oggi in Cattedrale. La camera ardente allestita allo stadio Angelo Massimino permette ai cittadini di rendere omaggio a lui, che ha segnato la storia del calcio locale, con decine di tifosi che si sono radunati fin dalla mattina.

Camera ardente allo stadio Angelo Massimino. Catania si stringe nel ricordo di Orazio Russo e si prepara a tributargli l'ultimo saluto. Lunedì 16 febbraio sarà allestita la camera ardente nella Sala Liotru, situata al primo piano della Tribuna A dello stadio Angelo Massimino, luogo che rappresenta da sempre il cuore pulsante della passione rossazzurra. L'accesso sarà consentito dalle ore 13.30 alle 22.00, offrendo a tifosi, amici e cittadini la possibilità di rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo e indelebile nella comunità catanese. La Sala Liotru, simbolo di identità e appartenenza.

