La Maceratese torna a casa con una sconfitta amara dopo la trasferta a Giulianova. Nonostante una buona prestazione, il risultato negativo rappresenta una battuta d’arresto in un match importante, evidenziando le difficoltà della squadra in trasferta. È fondamentale ora riprendere il cammino positivo tra le mura amiche per risollevarsi in classifica.

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, un ko che brucia. A Giulianova fatta una buona prova

L’imperativo è ripartire in casa Maceratese dopo la sconfitta maturata al Rubens Fadini Giulianova. Una battuta d’arresto che lascia amarezza e rimpianti in casa biancorossa, non solo perché era uno scontro diretto, ma anche visto l’andamento del match che però ha certificato ancora una volta le difficoltà in trasferta di una Maceratese che ha incassato il quinto ko lontano dall’Helvia Recina-Pino Brizi, dove ha raccolto il misero bottino di cinque punti, frutto di una sola vittoria a Sora a fine settembre e di due pareggi contro Termoli e Recanatese. Altro aspetto emerso nella gara contro il Giulianova sono le solite fragilità difensive di una squadra, quella biancorossa, che ha subito altri due gol evitabili che hanno fatto salire lo score a 25 reti subite in 16 gare, con Gagliardini che ha mantenuto la porta inviolata solo in tre occasioni. Sport.quotidiano.net

L’Aquila Calcio, è caos totale

Per la Maceratese una sconfitta che brucia - I biancorossi per larghi tratti fanno la partita giocando con personalità e qualità, il ko di Giulianova interrompe la serie positiva . msn.com