Caso Bastoni 5 milioni di interazioni in 2 giorni e 83% sentiment negativo sul web

Il caso Bastoni ha generato oltre 100.000 menzioni e 5 milioni di interazioni in meno di due giorni, a causa di un episodio che ha diviso gli utenti online. Molti commenti criticano le azioni del calciatore, portando a un’ondata di opinioni negative. La situazione si è rapidamente diffusa sui social, creando un clima di polemiche e discussioni accese.

(Adnkronos) – Oltre 100mila menzioni e 5 milioni di interazioni in meno di 48 ore, con un sentiment negativo pari all’83%. Sono i dati che fotografano l’impatto digitale del cosiddetto caso Bastoni, avvenuto durante Inter – Juventus dello scorso 14 febbraio, e la sua rapida trasformazione in fenomeno ad alta intensità reputazionale. La ricerca è stata condotta in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor attraverso Human, la propria piattaforma proprietaria di web e social listening integrata con sistemi di intelligenza artificiale. L’analisi evidenzia una dinamica di amplificazione e polarizzazione tipica delle crisi reputazionali digitali: l’episodio ha rapidamente superato la dimensione sportiva, consolidandosi come tema centrale nel dibattito online.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

