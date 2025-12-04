Trovato senza vita in casa la certezza dell' autopsia | Così è morto Peter
“Non sono state rilevate lesività traumatiche chiaramente attribuibili alla condotta violenta di terzi”. Lo fa sapere la procura di Bolzano, a seguito dell’autopsia eseguita su Peter Köllensperger. L’uomo, un 82enne di Bolzano, era stato trovato morto nella sua casa nel quartiere di Gries.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il giovane Siracusano venne trovato senza vita nella sua abitazione e secondo gli inquirenti venne simulato un suicidio per celare un omicidio. Ma non ci sono colpevoli - facebook.com Vai su Facebook
Non risponde al telefono, Stefano Moretti trovato morto a casa. Aveva 47 anni - Ieri mattina, in via Corridoni, i familiari di Stefano Moretti, 47 anni, hanno deciso di andare di persona a ... Riporta ilgazzettino.it
La città sotto choc, Stefano trovato morto in casa - Un uomo di 47 anni, Stefano Moretti, noto e stimato in città, è stato trovato senza vita dai parenti ... Come scrive polesine24.it
Tragedia a Biella, uomo trovato morto in casa - Tragedia ieri mattina a Biella, dove un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Secondo laprovinciadibiella.it
Giallo in Campania, 19enne trovato senza vita in casa - Il dramma si è consumato all’interno di un’abitazione a pochi passi dal Tribunale, in un palazzo tra via Tagliamento e via ... Scrive internapoli.it
Montecorvino Rovella, 70enne trovato senza vita in casa: l’allarme dei vicini dopo giorni di silenzio - Un dramma della solitudine si è consumato a Montecorvino Rovella, dove un uomo di 70 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Scrive infocilento.it
Uomo trovato senza vita in casa - Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella serata di ieri, domenica 30 novembre, a Vigliano Biellese. Lo riporta laprovinciadibiella.it