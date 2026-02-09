i ladri ripuliscono casa con la famiglia riunita cena

Durante la cena in casa, alcuni ladri sono entrati e hanno rubato tutto. La famiglia si trovava all’interno, ignara di ciò che stava accadendo. I malviventi hanno agito in fretta, portando via oggetti di valore prima di scappare. Nessuno si è accorto dell’irruzione fino a quando la famiglia ha scoperto il furto. Ora stanno cercando di capire come siano entrati e se ci siano testimoni.

Riccione (Rimini), 9 febbraio 2026 – Un furto messo a segno all’ora di cena, mentre i proprietari si trovavano all’interno dell’ abitazione. È quanto accaduto l’altro ieri sera a Riccione, dove i ladri sono riusciti a introdursi in una casa approfittando del fatto che gli inquilini fossero attorno alla tavola. La segnalazione su Facebook: “Attenzione”. Il colpo è avvenuto intorno alle 20, in via Santorre di Santarosa, in un orario in cui la famiglia stava tranquillamente cenando. A rendere noto l’episodio sono stati gli stessi proprietari, che hanno scelto di raccontare quanto accaduto attraverso una segnalazione pubblicata sul gruppo Facebook «Come vorremmo la nostra Riccione», con l’obiettivo di avvisare i residenti della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

