Carnevale in ospedale con la Ricoclaun per portare sorrisi e allegria FOTO

Ricoclaun ha portato il Carnevale all’ospedale San Pio di Vasto, creando momenti di allegria tra i bambini ricoverati. La pioggia di domenica non ha fermato l’energia dei volontari, che hanno portato carri allegorici e costumi colorati nelle corsie di Pediatria, Cardiologia e Ortopedia. I piccoli pazienti hanno sorriso e partecipato alle attività, dimenticando per un momento le terapie e le preoccupazioni. La visita ha coinvolto anche i genitori, che hanno assistito con entusiasmo alle iniziative.

Ricoclaun porta il Carnevale al San Pio di Vasto: un'ondata di sorrisi tra corsie e terapie. Vasto (Chieti) – Una domenica di febbraio, nonostante la pioggia, ha visto il reparto di Pediatria, Cardiologia e Ortopedia dell'ospedale San Pio trasformarsi in un inaspettato palcoscenico di Carnevale. Undici clown della Ricoclaun hanno portato colori, musica e momenti di condivisione, offrendo un sollievo prezioso a pazienti e personale sanitario. L'iniziativa, svoltasi il 15 febbraio 2026, ha rappresentato un'interruzione gioiosa della routine ospedaliera, un tentativo di alleggerire il peso della malattia e di portare un sorriso dove spesso prevale l'angoscia.