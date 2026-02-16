Carnevale Frosinone 2026 | percorso completo dei 14 carri orari e strade interessate
Il Carnevale di Frosinone nel 2026 porta in strada 14 carri allegorici, un evento che coinvolge tutta la città. La manifestazione attraverserà quartieri diversi, dalla zona bassa al centro storico, attirando molte persone. I carri sono pronti e pronti a sfilare, portando colori e allegria nelle vie di Frosinone.
Ritrovo a Piazzale Vienna alle 10 e partenza alle 11.30: la sfilata attraverserà parte bassa e centro storico fino al corteo pomeridiano Frosinone si veste a festa per il Carnevale. Il Comune ha annunciato che saranno 14 i carri allegorici che sfileranno attraversando sia la parte bassa sia la parte alta della città, coinvolgendo numerosi quartieri fino al cuore del centro storico. Il ritrovo è previsto intorno alle ore 10.00 a Piazzale Vienna, nel quartiere Cavoni. La partenza ufficiale avverrà alle 11.30 circa, con la scorta della Polizia Locale, per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
