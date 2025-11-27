Sanità | Chinnici PD Sicilia chiede chiarezza su PDTA e servizi per i pazienti con sclerosi multipla
Interrogazione presentata al Presidente della Regione e all'Assessore alla Salute. Palermo, 27 novembre 2025. "È necessario che il governo regionale faccia piena chiarezza sull'attuazione del Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la Sclerosi Multipla e sul reale stato della rete di servizi dedicati ai pazienti". A ribadirlo è Valentina Chinnici, deputata all'Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico, che ha depositato un'interrogazione urgente firmata da tutto il gruppo parlamentare e indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessore alla Salute.
