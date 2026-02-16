Capelli protetti da luce calore e smog grazie a un biopolimero vegano
I ricercatori dell’University of São Paulo hanno sviluppato un nuovo biopolimero vegano che protegge i capelli da luce, calore e smog. La scoperta nasce dall’esigenza di trovare alternative naturali e sostenibili ai trattamenti chimici tradizionali. Durante i test, il prodotto ha dimostrato di rafforzare le chiome e di ridurre i danni causati dall’esposizione quotidiana a fattori ambientali.
Chiome rigogliose con l’aiuto di scienza e natura. Per proteggere i capelli da calore, luce solare e inquinamento, i ricercatori brasiliani dell’University of São Paulo hanno testato ingredienti vegani per shampoo e balsami dalla formula innovativa. I primi test, pubblicati su ‘ ACS Omega ’, mostrano che una combinazione di frutta e alghe aggiunta a shampoo e balsamo ricopre i capelli con una pellicola protettiva. Una sorta di ‘protezione’ botanica che rende la chioma leggermente meno elastica, ma allo stesso tempo ne migliora la lucentezza e la rende più facile da pettinare rispetto ai capelli lavati e trattati con prodotti che non contengono il nuovo biopolimero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
I rituali capelli anti-smog in salone sono trattamenti professionali progettati per proteggere le lunghezze dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico.
