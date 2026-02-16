Calendario della Fase Finale di Torino per l' IBSA NextGen Cup 2025 26

Da mondosport24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fase finale dell'IBSA NextGen Cup 202526 si svolge a Torino, perché la città ha confermato le sue strutture sportive e le autorizzazioni necessarie. Questa decisione permette ai club di prepararsi al meglio e di disputare le partite in impianti di alta qualità. Le date delle gare sono state annunciate, e le sedi sono pronte ad accogliere le squadre provenienti da tutta Italia.

la fase finale della ibsa nextgen cup 202526 prende forma con un programma definito e sedi consolidate a torino, offrendo un palcoscenico nazionale ai club e alle giovani leve. l’organizzazione, promossa dalla lega basket in collaborazione con la federazione italiana pallacanestro, valorizza i settori giovanili dei team di serie a e sostiene percorsi di crescita professionale per staff tecnici e arbitri emergenti. l’accesso agli impianti è gratuito previa registrazione, con il coinvolgimento di enti locali che sostengono la manifestazione e l’impegno di promozione del talento giovanile. tutte le partite della ibsa nextgen cup sono fruibili gratuitamente previa registrazione su lbATV. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

calendario della fase finale di torino per l ibsa nextgen cup 2025 26
© Mondosport24.com - Calendario della Fase Finale di Torino per l'IBSA NextGen Cup 2025/26

Finale della IBSA NextGen Cup 2025/26 a Torino: Andrea Bargnani la definisce una grande vetrina

La finale della IBSA NextGen Cup 202526 si è giocata a Torino e ha attirato molta attenzione.

Tutte le partite visibili della IBSA NextGen Cup 2025/26 su LBATV in modalità freemium

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti di quarti di finale; Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Sorteggi ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale di UEFA Youth League; Oggi a Bruxelles il sorteggio della UEFA Nations League, Azzurri in seconda fascia.

Stop ai treni: il calendario della fase finaleSostituzione dei binari della linea 2, parte la fase finale, traguardo annunciato per l’autunno. Sarà un’estate di operazioni senza sosta, con qualche annunciato sacrificio: sarà stop al traffico ... ilgiorno.it