La fase finale dell'IBSA NextGen Cup 202526 si svolge a Torino, perché la città ha confermato le sue strutture sportive e le autorizzazioni necessarie. Questa decisione permette ai club di prepararsi al meglio e di disputare le partite in impianti di alta qualità. Le date delle gare sono state annunciate, e le sedi sono pronte ad accogliere le squadre provenienti da tutta Italia.

la fase finale della ibsa nextgen cup 202526 prende forma con un programma definito e sedi consolidate a torino, offrendo un palcoscenico nazionale ai club e alle giovani leve. l’organizzazione, promossa dalla lega basket in collaborazione con la federazione italiana pallacanestro, valorizza i settori giovanili dei team di serie a e sostiene percorsi di crescita professionale per staff tecnici e arbitri emergenti. l’accesso agli impianti è gratuito previa registrazione, con il coinvolgimento di enti locali che sostengono la manifestazione e l’impegno di promozione del talento giovanile. tutte le partite della ibsa nextgen cup sono fruibili gratuitamente previa registrazione su lbATV. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Calendario della Fase Finale di Torino per l'IBSA NextGen Cup 2025/26

