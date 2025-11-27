Tutte le partite visibili della IBSA NextGen Cup 2025 26 su LBATV in modalità freemium

La IBSA NextGen Cup 202526, il torneo dedicato alle 16 formazioni Under 19 dei club di Serie A, inizierà questo fine settimana con la prima tappa della fase a gironi all’italiana di sola andata che è in programma a Verona e Villafranca di Verona da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025, presso le strutture del Pala AGSM AIM di Verona e del Palazzetto . L'articolo Tutte le partite visibili della IBSA NextGen Cup 202526 su LBATV in modalità freemium proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

