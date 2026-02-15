Napoli-Roma 1-1 fine primo tempo al Maradona e pareggio trovato in chiusura da Spinazzola LIVE

Il Napoli ha pareggiato contro la Roma 1-1 al Maradona, dopo aver trovato il gol di Spinazzola negli ultimi minuti. La squadra di casa voleva riscattarsi dalla sconfitta in coppa Italia contro il Como, e si era portata avanti con un'azione corale al 40'. La Roma ha risposto poco prima dell'intervallo, sfruttando un errore difensivo degli azzurri.

Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c’è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Roma 1-1, fine primo tempo al Maradona e pareggio trovato in chiusura da Spinazzola (LIVE) Napoli-Qarabag 0-0, fine primo tempo al Maradona (LIVE) Napoli Juventus LIVE 1-0 LIVE: fine primo tempo al Maradona, bianconeri sotto nel risultato: decide Hojlund Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostico Napoli-Roma | Serie A 2025/26; Pronostico Napoli-Roma quote analisi 25ª giornata Serie A; Napoli-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Napoli-Roma 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: primo tempo finito, in gol Malen e SpinazzolaLa diretta live di Napoli-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Live Napoli-Roma 1-1, finisce il primo tempo: Spinazzola risponde a MalenConte contro Gasperini al Maradona. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Como, il Napoli cerca il riscatto in campionato, con gli azzurri a caccia dei tre punti a partire dalle ... ilmattino.it Serie A, dopo 45' Napoli-Roma 1-1: sfida per un posto in Champions Torino-Bologna 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca- facebook NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa x.com