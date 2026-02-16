Calcio – Delusione Varesina con la Vogherese non va oltre lo 0-0 – Sport

La Varesina ha ottenuto un pareggio 0-0 contro la Vogherese, una partita che ha lasciato molti tifosi delusi e ha aumentato le preoccupazioni sulla salvezza della squadra nel girone B di Serie D. La squadra di casa ha sprecato diverse occasioni per vincere, mentre i varesini hanno difeso con determinazione, ma il risultato finale non basta a risollevare le sorti della classifica.

Varesina, un Pareggio che Brucia: Salvezza a Rischio nel Girone B di Serie D. La Varesina ha strappato un pareggio a reti bianche sul campo della Vogherese, un risultato che complica ulteriormente la sua rincorsa alla salvezza nel girone B di Serie D. La partita, disputata il 16 febbraio 2026, lascia i rossoblù in una posizione delicata, con la zona retrocessione sempre più vicina e la concorrenza che si fa sentire. La sfida, valida per la 24ª giornata, ha visto la squadra lombarda affrontare un avversario ostico, penultimo in classifica, e non è riuscita a trovare la via del gol.