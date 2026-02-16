Cagliari-Lecce il pronostico | Pisacane per il rilancio Di Francesco per la svolta
Il nome di Pisacane compare come possibile protagonista del rilancio del Cagliari, mentre Di Francesco cerca la svolta decisiva per il Lecce. La partita di lunedì sera all’Unipol Domus mette di fronte due squadre con obiettivi opposti e storie diverse, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per la classifica.
Il lunedì sera della Serie A si chiude all’ Unipol Domus con un incrocio salvezza che mette di fronte due realtà dai percorsi diametralmente opposti. Il Cagliari di Fabio Pisacane, rivelazione serena di questa fase centrale del torneo, ospita un Lecce che cerca disperatamente di dare continuità alla boccata d’ossigeno ottenuta contro l’Udinese. Se per i sardi la sconfitta contro la Roma ha rappresentato solo un incidente di percorso in un cammino finora eccellente, per i salentini di Eusebio Di Francesco la trasferta in terra sarda somiglia a un esame di maturità per evitare di essere risucchiati nel baratro della Serie B. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Cagliari-Lecce, l’isola del riscatto: Pisacane sfida Di Francesco per blindare la salvezza
Il match tra Cagliari e Lecce si gioca in una serata di fine febbraio, con le due squadre che cercano punti importanti per la salvezza.
Lecce, Di Francesco deve dare la svolta alla stagione: il tecnico pensa a delle modifiche a partire dalla sfida contro il Torino
