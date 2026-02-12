Cagliari-Lecce l’isola del riscatto | Pisacane sfida Di Francesco per blindare la salvezza

Il match tra Cagliari e Lecce si gioca in una serata di fine febbraio, con le due squadre che cercano punti importanti per la salvezza. Il Cagliari di Pisacane vuole conquistare una vittoria che possa rilanciare le speranze di rimanere in Serie A, mentre il Lecce di Di Francesco punta a consolidare il suo posizionamento in classifica. La partita si presenta come una sfida dura, con entrambe le formazioni che scendono in campo con l’obiettivo di portare a casa il risultato.

Il posticipo del lunedì sera della venticinquesima giornata di Serie A mette di fronte Cagliari e Lecce in un confronto che profuma di determinazione e pragmatismo. La compagine sarda, stabilmente ancorata in una zona tranquilla della graduatoria grazie ai 28 punti accumulati, cerca il riscatto immediato dopo il semaforo rosso incassato all’Olimpico contro la Roma, sconfitta che ha interrotto bruscamente un’esaltante serie di tre successi consecutivi. Di fronte, i salentini di Eusebio Di Francesco approdano nell’isola rinvigoriti dal prezioso 2-1 ottenuto contro l’Udinese, primo acuto di un 2026 sinora avaro di soddisfazioni, con il chiaro obiettivo di blindare la permanenza nella massima serie distanziando ulteriormente la zona calda della classifica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

La Cremonese si prepara a affrontare il Cagliari allo "Zini" nel turno infrasettimanale di giovedì alle 18.

