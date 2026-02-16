Cagliari-Lecce diretta scontro diretto per la salvezza Inizia la partita

Da quotidianodipuglia.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eusebio Di Francesco affronta il suo primo grande match con il Cagliari, che cerca punti fondamentali in casa contro il Lecce. La partita rappresenta un’occasione per i sardi di migliorare la posizione in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina a Como che ha aumentato la pressione. I tifosi sono già in fermento, sperando in una risposta positiva dalla squadra.

Alzare la soglia salvezza, fare punti su un campo difficile e magari staccarsi ancora dalla Fiorentina (che ha vinto a Como): Cagliari-Lecce per Eusebio Di Francesco è un altro scontro diretto sulla strada per la permanenza in Serie A. I salentini hanno battuto l'Udinese con la prodezza di Banda al 90' (squalificato per somma di gialli) ma è già tempo di guardare avanti. Il posticipo del lunedì sera di Serie A propone una sfida pesante alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Fuoco incrociato tra ex: Eusebio Di Francesco ha allenato i sardi, Fabio Pisacane ha giocato nel Lecce. Sarà pure "acqua passata", come saggiamente ha detto Pisacane, ma fu un incrocio tutt'altro che banale: nel 2020 Pisacane andò al Lecce perché nel Cagliari di DiFra non giocava quasi mai. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

cagliari lecce diretta scontro diretto per la salvezza inizia la partita
© Quotidianodipuglia.it - Cagliari-Lecce diretta, scontro diretto per la salvezza. Inizia la partita

Lecce-Torino diretta, inizia la partita

Cremonese-Lecce diretta: inizia la partita

LECCE CAGLIARI LIVE REACTION RIGORE PER IL CAGLIARI

Video LECCE CAGLIARI LIVE REACTION RIGORE PER IL CAGLIARI
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A 25° turno: le formazioni del posticipo tra Cagliari e Lecce; Cagliari - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Cagliari, Pisacane: Col Lecce conteranno dettagli e letture. Mina ok, Gaetano-Zé Pedro out; Roma-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

cagliari lecce diretta scontroCagliari-Lecce diretta, scontro diretto per la salvezza. Le formazioni ufficiali: c'è Cheddira dal 1'Alzare la soglia salvezza, fare punti su un campo difficile e magari staccarsi ancora dalla Fiorentina (che ha vinto a Como): Cagliari-Lecce per Eusebio ... msn.com

cagliari lecce diretta scontroSerie A: Cagliari-Lecce DIRETTA e FOTOCagliari-Lecce in campo dalle 20:45 per il match chiude la 25esima giornata di campionato LA VIGILIA Scontro diretto, ma non match point. ansa.it