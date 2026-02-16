Cagliari-Lecce Calcio

Il match tra Cagliari e Lecce si svolge questa sera alle 20:45, dopo che il Lecce ha conquistato un punto importante contro la Fiorentina e ora si trova a pari merito in classifica. La squadra ospite affronta una trasferta difficile in Sardegna, dove il Cagliari cerca punti per migliorare la propria posizione. La partita rappresenta un’occasione concreta per i salentini di muovere la classifica e consolidare le proprie ambizioni.