Cagliari-Lecce Calcio

Da noinotizie.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Cagliari e Lecce si svolge questa sera alle 20:45, dopo che il Lecce ha conquistato un punto importante contro la Fiorentina e ora si trova a pari merito in classifica. La squadra ospite affronta una trasferta difficile in Sardegna, dove il Cagliari cerca punti per migliorare la propria posizione. La partita rappresenta un’occasione concreta per i salentini di muovere la classifica e consolidare le proprie ambizioni.

Posticipo nella giornata di campionato di calcio di serie A. Il Lecce è impegnato a Cagliari (ore 20,45) in una trasferta complicata tanto più considerando che i salentini sono stati raggiunti in classifica dalla Fiorentina. L’obiettivo oggi è appunto quello di mettere su punti per conservare il quartultimo posto o, chissà, superare la Cremonese che in graduatoria ha due lunghezze di vantaggio rispetto ai giallorossi. Ma Cagliari è davvero difficile da espugnare.             L'articolo Cagliari-Lecce Calcio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

cagliari lecce calcio
© Noinotizie.it - Cagliari-Lecce Calcio

Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. Sulle simulazioni nel calcio…»

Fabio Pisacane ha tenuto una conferenza stampa a Cagliari dopo aver annunciato che Mina sta bene, in vista della partita contro il Lecce.

Serie A: Como travolgente a Lecce, Cagliari corsaro a Torino

Lecce-Cagliari 1-2

Video Lecce-Cagliari 1-2
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verso Cagliari-Lecce; Cagliari-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Cagliari-Lecce in tv: probabili formazioni; Dove vedere Cagliari-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Oggi in TV, dove vedere Cagliari-Lecce e la Serie CNon manca il calcio da poter seguire in televisione in data odierna, lunedì 16 febbraio 2026. La 25^ giornata di Serie A termina con la sfida dell'Unipol. tuttomercatoweb.com

Cagliari-Lecce: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Cagliari-Lecce in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 25^ giornata di Serie A. fantacalcio.it