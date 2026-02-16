Cagliari-Lecce Calcio
Il match tra Cagliari e Lecce si svolge questa sera alle 20:45, dopo che il Lecce ha conquistato un punto importante contro la Fiorentina e ora si trova a pari merito in classifica. La squadra ospite affronta una trasferta difficile in Sardegna, dove il Cagliari cerca punti per migliorare la propria posizione. La partita rappresenta un’occasione concreta per i salentini di muovere la classifica e consolidare le proprie ambizioni.
Posticipo nella giornata di campionato di calcio di serie A. Il Lecce è impegnato a Cagliari (ore 20,45) in una trasferta complicata tanto più considerando che i salentini sono stati raggiunti in classifica dalla Fiorentina. L’obiettivo oggi è appunto quello di mettere su punti per conservare il quartultimo posto o, chissà, superare la Cremonese che in graduatoria ha due lunghezze di vantaggio rispetto ai giallorossi. Ma Cagliari è davvero difficile da espugnare. L'articolo Cagliari-Lecce Calcio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. Sulle simulazioni nel calcio…»
Fabio Pisacane ha tenuto una conferenza stampa a Cagliari dopo aver annunciato che Mina sta bene, in vista della partita contro il Lecce.
Il tecnico Fabio #Pisacane pare orientato verso un 3-4-3 per il suo #Cagliari nella partita contro il #Lecce La probabile formazione: Caprile; Rodriguez, Mina, Dossena; Zappa, Adopo, Mazzitelli, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito CHE NE PENSI DICCI facebook
Conferenza stampa Mister Di Francesco presenta Cagliari-Lecce: youtu.be/Aedw_BVOLhQ x.com