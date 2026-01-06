Cadavere a lato della strada | ferite alla testa non si esclude l' omicidio
Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, a Taleggio, in provincia di Bergamo, è stato rinvenuto un cadavere ai margini della strada, con ferite alla testa. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti e avviato le indagini delle forze dell'ordine, che non escludono ipotesi di omicidio. La vicenda resta sotto approfondimento per chiarire le circostanze del decesso.
Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Taleggio, in provincia di Bergamo, nella mattinata di lunedì 5 gennaio. Un uomo di nazionalità egiziana è stato trovato morto in località Ponte del Becco, a lato della Provinciale 25, all’interno di una piazzola di sosta. Il corpo era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
