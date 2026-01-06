Cadavere a lato della strada | ferite alla testa non si esclude l' omicidio

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, a Taleggio, in provincia di Bergamo, è stato rinvenuto un cadavere ai margini della strada, con ferite alla testa. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti e avviato le indagini delle forze dell'ordine, che non escludono ipotesi di omicidio. La vicenda resta sotto approfondimento per chiarire le circostanze del decesso.

Egiziano trovato morto a lato strada a Taleggio: ferito alla testa, si indaga per omicidio - Egiziano, incensurato di 43 anni, era ospite del Centro di accoglienza di Sotto il Monte, nel 2023 in quello della Valle. ecodibergamo.it

