Pirandello Pulp Massimo Dapporto e Fabio Troiano al Sociale per la regia di Gioele Dix

Quicomo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Sociale di Como, prosegue la Stagione Prosa con una nuova produzione del Teatro Franco Parenti,

La Stagione Prosa del Teatro Sociale di Como continua con una produzione del Teatro Franco Parenti, Pirandello Pulp, in scena mercoledì 17 dicembre alle ore 20.30. Una commedia irresistibile, surreale, intelligente che smonta Pirandello, pezzo dopo pezzo. Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti.

