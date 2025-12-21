Max Laudadio | Sono stato ateo fino all’età di 40 anni Dio non mi interessava in alcun modo mi bastavo da solo Poi però ho iniziato a unire i puntini e veniva fuori un disegno che era sempre lo stesso

Max Laudadio, noto attore e volto di Striscia la Notizia, racconta nel suo nuovo libro, Il Cantico delle formiche, come la sua prospettiva sulla fede sia evoluta nel tempo. Fino ai 40 anni si considerava ateo, convinto di potersi bastare da solo. Tuttavia, un percorso di riflessione lo ha portato a scoprire un disegno più profondo, che ha radicalmente cambiato il suo modo di vedere la vita.

