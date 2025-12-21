Max Laudadio | Sono stato ateo fino all’età di 40 anni Dio non mi interessava in alcun modo mi bastavo da solo Poi però ho iniziato a unire i puntini e veniva fuori un disegno che era sempre lo stesso
Max Laudadio, noto attore e volto di Striscia la Notizia, racconta nel suo nuovo libro, Il Cantico delle formiche, come la sua prospettiva sulla fede sia evoluta nel tempo. Fino ai 40 anni si considerava ateo, convinto di potersi bastare da solo. Tuttavia, un percorso di riflessione lo ha portato a scoprire un disegno più profondo, che ha radicalmente cambiato il suo modo di vedere la vita.
Nel suo nuovo libro, Il Cantico delle formiche, l'attore e volto noto di Striscia la notizia narra com'è cambiata la sua vita grazie alla fede. Un racconto lucido, dove si intrecciano autobiografia, riflessione spirituale e passione civile. L'abbiamo intervistato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Max Laudadio:«Sono stato ateo fino all'età di 40 anni. Dio non mi interessava in alcun modo, mi bastavo da solo. Poi, però, ho iniziato a "unire i puntini" e veniva fuori un disegno che era sempre lo stesso».
