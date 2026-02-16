Brumotti conduttore Rai2 | Corsini punta sull’ex Striscia tra novità e dubbi sul format in arrivo

Vittorio Brumotti, noto per le sue incursioni in “Striscia la notizia”, ha ricevuto una proposta da Marco Corsini, direttore di Rai2, che punta su di lui per un nuovo show serale. Corsini vede in Brumotti un volto capace di attirare il pubblico, ma alcuni collaboratori esprimono dubbi sulla solidità del format che sta prendendo forma. La produzione sta lavorando a un programma che unisce azione e intrattenimento, con l’obiettivo di sorprendere gli spettatori, anche se ancora ci sono incertezze sulla sua riuscita.

Brumotti alla Rai: Corsini punta sull'ex inviato di "Striscia", tra rilancio e nuove critiche. Vittorio Brumotti, noto per le sue incursioni come inviato nel programma "Striscia la notizia", è pronto a esordire come conduttore di un nuovo format in prima serata su Rai2. La decisione, presa dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini, rientra in una più ampia strategia di rinnovamento dell'offerta televisiva pubblica e solleva interrogativi sull'opportunità di affidare un programma di approfondimento a una figura proveniente dal mondo dell'intrattenimento. L'operazione, che prevede un contratto biennale in esclusiva, ha suscitato un acceso dibattito all'interno del palazzo Rai e nel panorama politico.